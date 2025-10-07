Fost lider al Partidului Șor, condamnat la trei ani de închisoare. Statul recuperează 1,75 milioane de lei

Un fost lider local al Partidului „Șor” din raionul Basarabeasca a fost condamnat la trei ani de închisoare, într-un penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce procurorii au demonstrat implicarea acestuia în finanțarea ilegală a formațiunii.

Potrivit anchetei, politicianul a gestionat sume importante de bani, despre care știa că provin din surse ilicite, și le-a folosit pentru activitățile partidului. În special, banii ar fi fost utilizați pentru organizarea protestelor și pentru plata participanților, la indicația directă a grupului condus de Ilan Șor.

Instanța a dispus confiscarea sumei de 1,75 milioane de lei în folosul statului, considerând că aceasta reprezintă bani proveniți din infracțiuni.

Pe lângă pedeapsa cu executare, inculpatului i s-a interzis pentru patru ani să exercite activități contabile sau financiare în cadrul oricărei formațiuni politice.

Procurorii susțin că dosarul face parte dintr-o serie mai amplă de investigații ce vizează mecanismele de finanțare ale Partidului „Șor”, dizolvat între timp prin decizia Curții Constituționale.

Autoritățile afirmă că hotărârea transmite un mesaj clar: folosirea banilor murdari în politică nu va mai rămâne nepedepsită.