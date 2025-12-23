Fostă șefă din Serviciul Vamal, cu avere nejustificată de peste două milioane de lei

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2 milioane 866 mii lei în privința a doi subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, fiind emise două acte de constatare.

Potrivit ANI, în cazul unei foste șefe de Secție din cadrul Serviciului Vamal, precum și al concubinului și membrilor familiei acestuia, a fost identificată o diferență substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în anii 2017, 2018, 2019 și 2020. Valoarea averii cu caracter nejustificat se ridică la 2 milioane 296 mii 348 lei.

De asemenea, inspectorii de integritate au constatat o diferență substanțială de 569 mii 786 lei între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate de un primar, pentru perioada 18.11.2019–30.05.2025.

În baza actelor de constatare, cauzele urmează să fie transmise instanțelor de judecată competente, în vederea dispunerii confiscării averilor nejustificate.

Totodată, ANI a dispus încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, respectiv a mandatului, în privința persoanelor supuse controlului. Aceștia vor fi decăzuți din dreptul de a exercita anumite funcții și vor fi înscriși în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții, conform Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.