Moldova are o șansă rară să iasă de sub influența Rusiei

Republica Moldova traversează un moment geopolitic rar, care îi permite să se desprindă de influența Federației Ruse fără instabilitate internă sau conflicte majore. Declarația aparține ambasadorului Moldovei în Statele Unite, Vladislav Kulminski, făcută într-o emisiune televizată, unde a vorbit despre schimbarea raportului de forțe din regiune.

Potrivit diplomatului, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a slăbit semnificativ sprijinul pentru forțele proruse din Republica Moldova și a accelerat consolidarea parcursului european. În acest context, Chișinăul are pentru prima dată instrumente reale pentru a evita rămânerea într-o zonă gri de influență geopolitică.

Kulminski a subliniat că problema transnistreană poate fi soluționată doar după încetarea războiului din Ucraina, precizând că nimeni nu intenționează să recunoască sau să ofere Moscovei o sferă de influență asupra Republicii Moldova.

Ambasadorul a amintit poziționarea strategică a țării între România și Ucraina și a accentuat că integrarea în Uniunea Europeană oferă Moldovei un cadru de securitate și dezvoltare pe termen lung, fără compromisuri politice sau economice.

Totodată, Kulminski estimează că războiul din Ucraina ar putea fi oprit până în vara anului 2026. Reconstrucția Ucrainei ar putea deschide oportunități economice importante și pentru Republica Moldova, inclusiv în infrastructură și comerț regional.

În opinia sa, Rusia nu și-a atins obiectivele strategice în Ucraina, iar încheierea conflictului ar însemna o înfrângere geopolitică pentru Moscova și începutul unei noi arhitecturi de securitate europene, în care Republica Moldova și Ucraina să fie integrate în Uniunea Europeană.