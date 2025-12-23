Evoluția firmelor în Moldova: în 2025 se păstrează presiunea asupra afacerilor, dar dinamica se îmbunătățește ușor

În anul 2023, mediul de afaceri din Republica Moldova a traversat una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Datele statistice au arătat un dezechilibru sever între firmele nou-înființate și cele care și-au încetat activitatea: numărul întreprinderilor închise a fost de aproape două ori mai mare decât al celor create. Acest fenomen a reflectat presiunea cumulată a crizelor succesive – scumpirea energiei, inflația ridicată, scăderea consumului intern și incertitudinile regionale generate de războiul din Ucraina. Cele mai afectate au fost întreprinderile mici și micro, în special din comerț, servicii și agricultură, unde marjele de profit sunt fragile, iar accesul la finanțare este limitat.

Închiderea masivă a firmelor în 2023 a avut un impact direct asupra pieței muncii și a veniturilor bugetare. Multe afaceri nu au reușit să facă față creșterii costurilor operaționale și reducerii cererii, iar antreprenorii au preferat radierea firmelor în lipsa perspectivelor de redresare pe termen scurt. În același timp, ritmul redus al noilor înregistrări a indicat o reticență clară față de inițierea de afaceri, într-un context perceput ca instabil și imprevizibil. Practic, 2023 a marcat un punct critic pentru ecosistemul antreprenorial din Republica Moldova.

În 2025, situația rămâne complicată, însă apar primele semnale de temperare a declinului. Datele pentru prima jumătate a anului arată o creștere moderată a numărului de firme nou-înființate, comparativ cu anii precedenți, semn că interesul pentru activități economice începe să revină treptat. Totuși, numărul firmelor radiate continuă să fie mai mare decât cel al firmelor nou create, ceea ce confirmă faptul că mediul de afaceri nu a ieșit încă din zona de risc. Diferența dintre închideri și înființări este însă mai mică decât în 2023, ceea ce sugerează o încetinire a fenomenului de retragere masivă din economie.

Pe lângă această ușoară stabilizare, 2025 aduce și câteva evoluții pozitive la nivel structural. Numărul total al întreprinderilor active a început să crească lent, iar cifra de afaceri agregată a companiilor a înregistrat un avans moderat, semn că firmele rămase pe piață se consolidează. Se observă o creștere a investițiilor realizate din surse proprii, ceea ce indică un grad mai mare de prudență, dar și o anumită încredere a antreprenorilor în viabilitatea afacerilor existente. Economia avansează într-un ritm modest, insuficient pentru un salt spectaculos, dar suficient pentru a evita o nouă contracție majoră.

În ansamblu, comparația dintre 2023 și 2025 arată că Republica Moldova nu a reușit încă să inverseze complet trendul negativ din mediul de afaceri, însă a intrat într-o fază de ajustare și stabilizare. Dacă anul 2023 a fost marcat de un recul accentuat și de ieșiri masive de pe piață, anul 2025 indică o reducere a dezechilibrului și o reziliență mai mare a firmelor rămase. Rămâne însă evident că fără politici economice coerente, sprijin real pentru întreprinderile mici și un climat predictibil, riscul ca numărul închiderilor să rămână peste cel al noilor afaceri va continua să planeze asupra economiei.