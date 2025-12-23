Guvernul renunță la licențierea cerealelor din Ucraina

Guvernul nu va mai prelungi, în anul viitor, mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că importurile vor reveni la un regim comercial obișnuit, fără restricții administrative suplimentare.

Potrivit ministrei, autoritățile consideră că mecanismul și-a atins scopul temporar, iar piața poate funcționa fără licențiere. Totuși, Ministerul Agriculturii va păstra un sistem de monitorizare mai strict, pentru a putea interveni rapid în cazul apariției unor dezechilibre majore care ar putea afecta producătorii locali.

În perioada aplicării licențierii, comisia special creată la minister a eliberat 25 de licențe pentru diverse culturi, inclusiv porumb și floarea-soarelui. O parte dintre importuri au vizat semințe care nu sunt produse în Republica Moldova, fapt invocat de autorități drept justificare pentru aprobarea unor licențe punctuale.

Decizia Guvernului vine în pofida solicitărilor repetate ale Asociației Forța Fermierilor, care a cerut menținerea licențierii până la finalizarea războiului din Ucraina. Fermierii avertizează că importurile masive, la prețuri mai mici, riscă să destabilizeze piața internă și să compromită exporturile moldovenești către Uniunea Europeană.

Amintim că agricultorii au cerut inclusiv extinderea mecanismului asupra rapiței, iar în iunie 2025 Guvernul a decis să prelungească licențierea doar până la sfârșitul acestui an, fără a accepta toate revendicările sectorului agricol.

Mecanismul de licențiere a fost introdus în octombrie 2023, după presiuni puternice din partea fermierilor, și a fost prelungit de mai multe ori. Potrivit autorităților, acesta a contribuit la prevenirea unui val de importuri ieftine care ar fi putut reduce drastic prețurile cerealelor produse local.