Foști luptători Wagner s-au întors pe front în Bahmut. De ce nu vor influența operațiunile?

Luptătorii care au luptat anterior în Ucraina pentru grupul de mercenari ruși Wagner s-au întors pe câmpul de luptă din estul țării, potrivit armatei ucrainene, citate de CNN și Hotnews.

Serhii Șerevatii, comandantul adjunct al comunicațiilor pentru trupele ucrainene din est, a declarat că luptătorii Wagner care s-au întors în Ucraina lucrează acum pentru Ministerul rus al Apărării sau pentru structurile afiliate acestuia și s-au alăturat ca indivizi, nu ca unitate.

„Începând de acum, există câteva sute dintre ei în direcția noastră, pe frontul de est, în diferite zone”, a declarat miercuri Șerevatii pentru CNN.

Dar el a încercat să minimalizeze semnificația întoarcerii lor, spunând că forțele rusești din Ucraina „sunt lipsite de personalul necesar, așa că orice om este bun pentru ei”.

Soldații ucraineni care iau parte la ofensiva din apropierea orașului asediat Bahmut au declarat, de asemenea, pentru CNN că Wagner s-a întors în zonă.

„Wagner este și el aici”, a declarat marți un operator de dronă cu indicativul Groove pentru CNN, aflat la sol în estul Ucrainei.

„S-au întors, și-au schimbat rapid comandanții și s-au întors aici”, a spus el.

Groove a spus că prezența grupului este în parte menită să compenseze lipsa de personal de partea rusă.

Mikhailo Podoliak, consilierul principal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că luptătorii Wagner au semnat contracte cu ministerul rus al apărării „astupând pentru o perioadă scurtă de timp gaura rusească în direcția Bahmut”.

Podoliak, de asemenea, a ținut să nu dramatizeze revenirea foștilor mercenari. „Nu uitați: PMC Wagner nu mai există”, a scris Podoliak miercuri pe X, fostul Twitter.

Regarding the "return of the Wagner PMC to the Bakhmut direction". Remember: the Wagner PMC no longer exists. It ended with the liquidation of Prigozhin and Utkin, the raiding of the structure by the Shoigu-Gerasimov group and the purging of the organization's leadership. Today,…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2023