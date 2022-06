Fostul deputat Mark Tkaciuk, audiat în calitate de martor în dosarul „Kuliok” în care este vizat Igor Dodon

Fostul deputat din partea Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM), actual membru al Partidului politic „Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic” (PACCC), Mark Tkaciuk a fost citat și audiat la Procuratura Anticorupție în dosarul „Kuliok” în care este vizat fostul președinte de țară și socialistul Igor Dodon.

Despre aceasta a anunțat Tkaciuk într-o postare pe o rețea de socializare, transmite Știri.md.

„Am fost citat la Procuratură. Am mers. Am crezut că mă vor întreba de unde se pregătește atacul asupra Moldovei. Dar nu. M-au întrebat despre un oricare Dodon. Ei bine, am spus tot adevărul.

Adică că nu-l știu pe acest Dodon, nu l-am văzut de peste zece ani, iar imaginea gândurilor și cunoștințelor sale nu îmi sunt cunoscute de mult. Nu m-a interesat niciodată de relațiile lui intime cu patria”, a scris Tkaciuk.

Fiind contactată, Mariana Cherpec, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale a confirmat informația.

„Dl Tkaciuk a fost citat la Procuratura Anticorupție și audiat în calitate de martor în cadrul dosarului penal în care este vizat ex-președintele Republicii Moldova.

Alte detalii referitor la circumstanțele în legatură cu care a fost audiat Mark Tkaciuk la moment nu pot fi oferite ținând cont de aspectul confidențial al urmăririi penale și pentru a nu periclita buna desfășurare a investigațiilor penale pe caz”, a menționat procurora.

Amintim că procurorii în comun cu CNA și SIS au descins în dimineața de 24 mai cu percheziții la Igor Dodon, fiind depistate obiecte de lux și aproximativ jumătate de milion de lei și zeci de mii de euro, el este suspectat pe mai multe capete de acuzare.

De asemenea, miercuri, 25 mai, procurorii anticorupție au solicitat 30 de zile de arest preventiv pentru Dodon.

De asemenea, fostul președinte la data de 21 iunie, a primit încă 30 de zile în arest la domiciliu.