Depozitul Wildberries din Sankt Petersburg, lovit de drone

Un centru logistic al companiei Wildberries din Sankt Petersburg a fost cuprins de flăcări în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei.

Incidentul s-a produs în timpul unui val amplu de atacuri asupra regiunii Leningrad, autoritățile ruse calificând operațiunea drept una fără precedent.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat peste 140 de drone. Totodată, guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, le-a cerut locuitorilor să rămână în locuințe, o măsură adoptată în premieră de la începutul războiului din Ucraina.

În urma atacului, un incendiu puternic a izbucnit la unul dintre depozitele Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online din Rusia. Compania a suspendat temporar activitatea unor centre logistice din oraș, iar angajații au fost evacuați.

Acesta este al treilea atac asupra infrastructurii Wildberries în decurs de câteva zile. În incidentele anterioare, mai multe depozite au fost avariate, iar opt angajați aflați în tura de noapte și-au pierdut viața.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că forțele ucrainene au vizat arsenale și o bază navală din Rusia, descriind operațiunea drept un răspuns la atacurile lansate de Moscova asupra teritoriului ucrainean.