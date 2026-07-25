Un șofer care transporta colete în Moldova, amendat și lăsat fără microbuz în Italia

Un control inițiat în urma unei sesizări privind abandonarea unor deșeuri într-un spațiu public a dus la descoperirea unui transport ilegal de colete din Italia către Republica Moldova. Șoferul unei autoutilitare colecta contra cost pachete de la persoane fizice, fără a deține autorizația necesară.

Cazul a fost descoperit în zona izvorului Tornabrocco din orașul Jesi, după ce Poliția Locală a intervenit în urma unei sesizări, scrie Ancona Today.

La sosirea agenților, lângă autoutilitară se afla un cetățean al unei țări membre a Uniunii Europene, care prelua cutii și pachete de la mai multe persoane. Verificările au arătat că bunurile urmau să fie transportate pe ruta Italia–Republica Moldova.

În interiorul vehiculului, polițiștii au găsit un cântar folosit pentru stabilirea greutății coletelor și calcularea taxei de expediere. De asemenea, aceștia au descoperit o agendă în care erau consemnate transporturile efectuate, greutatea fiecărui lot și datele destinatarilor din Republica Moldova.

În baza probelor identificate, autoritățile italiene au stabilit că șoferul desfășura fără autorizație activități de transport internațional de mărfuri.

Conducătorul auto a fost sancționat cu o amendă de 4.130 de euro, iar autoutilitara a fost indisponibilizată pentru trei luni.

Controlul a scos la iveală și o altă abatere. Deși vehiculul era înmatriculat pentru transportarea bunurilor proprii, acesta era utilizat pentru prestarea contra cost a unor servicii de transport pentru alte persoane.

Pentru această încălcare, șoferul a primit o amendă suplimentară de 87 de euro, iar certificatul de înmatriculare al autoutilitarei a fost reținut. Autoritatea italiană competentă urmează să suspende documentul pentru o perioadă cuprinsă între una și șase luni. În acest interval, vehiculul va rămâne indisponibilizat în baza unei măsuri suplimentare.

Verificarea face parte dintr-un program al administrației locale destinat intensificării controalelor în domeniul transportului greu. Inițiativa prevede pregătirea unor agenți specializați din cadrul Poliției Locale, inclusiv în perspectiva deschiderii unui centru logistic Amazon.

În acest scop, autoritățile locale au inițiat colaborări cu alte administrații care se confruntă cu situații similare și cu operatori din sectorul logistic intermodal. Programul mai prevede organizarea unor cursuri pentru agenți și achiziționarea unor programe informatice specializate în verificarea transporturilor de mărfuri.