Fostul ministru al Apărării: Rusia din punct de vedere militar, nu are nicio șansă acum să ajungă în regiunea transnistreană

Rusia, din punct de vedere militar, nu are nicio şansă acum să ajungă în regiunea transnistreană. Are de înfruntat Ucraina, iar Ucraina are şi rachete care pot să-i scufunde navele cu desanţi care vin în Odesa. Această declaraţie îi aparţine fostului ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Şalaru, care a precizat miercuri, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, că Ucraina şi-a întărit poziţiile de la sudul ţării.

În contextul ultimelor evenimente din regiunea transnistreană, fostul ministru al Apărării susţine că se încearcă o destabilizare a situaţiei atât pe malul stâng al Nistrului, cât şi pe malul drept.

„Ucraina nu are niciun interes să creeze o situaţie de criză în regiunea transnistreană, R. Moldova nici atât, chiar şi conducerea aripei transnistrene, ei care se folosesc de relaţiile economice bune cu Uniunea Europeană la fel nu au niciun interes să provoace un război în regiunea transnistreană. Rusia din punct de vedere militar nu are nicio şansă acum să ajungă în regiunea transnistreană. Are de înfruntat Ucraina şi Ucraina are şi rachete care pot să-i scufunde navele cu desanţi care vin în Odessa. Nu se poate din punct de vedere militar, Ucraina şi-a întărit sudul fiind că s-au aşteptat că ruşii vor ataca prin Odesa, vor debarca în Odesa şi vor ataca Ucraina”, a declarat Şalaru.

De aceeaşi părere este şi politologul român, Cristian Pârvulescu, care menţionează că forţe pro-ruse din Ucraina dar şi din Rusia de mai multe ori au vociferat intenţia de a atrage regiunea transnistreană dar şi R. Moldova în războiul din Ucraina.

„Asistăm la provocări care încearcă să pună şi R. Moldova şi Ucraina într-o situaţie dificilă şi să atragă regiunea transnistreană în conflictul dintre Ucraina şi Federaţia Rusă. Să nu uităm că în aceste zile liderul pro-rus din Lugnask a lansat un apel începerea operaţiunilor ilitare şi în regiunea transnistreană ceea ce înseamnă că există forţe pro război şi în regiunea transnistreană legate de cele din Donbas, care şi-ar dori ca conflictul să se extindă pentru ca Ucraina să fie obligată să lupte pe mai multe fronturi. Militar, pe teren, situaţia nu este favorabilă Rusie. Ne putem imagina foarte multe sccenarii. Apreciez foarte mult calmul şi prudenţa Guvernului de la Chişinău şi a preşedintei Maia Sandu pentru că este clar că unii şi-ar dori să atragaă R. Moldova în conflict”, susţine Cristian Pârvulescu.

„Această clasă politică (n. red. din regiunea transnistreană) a fost crescută în eprubetele FSB-ului (n. red. Serviciul federal de Securitate a Rusiei). În acest moment probabil că există încercarea de a recruta în regiunea transnistreană soldaţi- carne de tun, pentru operaţiunile care se aşteaptă. Dacă Federaţia Rusă îşi va asuma riscul de a debarca în sudul Ucrainei, în Basarabia de jos, anumite contingente, sigur că va avea nevoie de carne de tun, de soldaţi suplimentari”, punctează Igor Munteanu, fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA.

Sursa: Cotidianul.md

