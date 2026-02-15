Fostul ministru al Energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să fugă din țară

Agenția anticorupție a Ucrainei (NABU) a anunțat duminică arestarea, în timp ce încerca să părăsească țara, a fostului ministru al Energiei Gherman Galușcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupție, relatează AFP.

„Astăzi, în timp ce trecea granița, anchetatorii NABU l-au reținut pe fostul ministru al Energiei în legătură cu cazul Midas”, a declarat agenția într-un comunicat, referindu-se la scandalul de corupție care a zguduit sectorul energetic al Ucrainei anul trecut.

Numele lui Galușcenko nu a fost menționat în comunicat, dar acesta a ocupat funcția de ministru al energiei în 2025 și a demisionat în noiembrie anul trecut.

„Investigațiile inițiale sunt în curs, desfășurate în conformitate cu legea și sancțiunile judiciare. Vor fi publicate mai multe detalii”, a adăugat NABU.

Galușcenko s-a numărat printre miniștrii care au demisionat în 2025, după ce NABU a dezvăluit o vastă rețea de spălare de bani în sectorul energetic al Ucrainei. Anchetatorii suspectează că în spatele acesteia se află un aliat al președintelui Vladimir Zelenski.

Potrivit agenției, membrii acestei rețele au pus la cale o schemă de luare de mită, estimată la 100 de milioane de dolari, pentru deturnarea de fonduri, stârnind indignare publică într-un moment în care țara se confruntă cu pene de curent cauzate de atacurile rusești.

Ancheta a indicat că Galușcenko a obținut „beneficii personale” din această afacere.

Ucraina este de mult timp afectată de corupție, iar lupta împotriva acestui flagel este considerată o condiție esențială pentru aderarea sa la Uniunea Europeană.