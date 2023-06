Fostul premier britanic Boris Johnson va fi editorialist la Daily Mail

Tabloidul Daily Mail a confirmat vineri, 16 iunie, că fostul premier conservator britanic Boris Johnson va fi redactor la această publicaţie, după ce a demisionat din parlamentul de la Londra, relatează agenţia EFE și Agerpres.

”Suntem încântaţi să-l anunţăm pe Boris Johnson drept noul nostru editorialist. Faimos ca fiind unul dintre redactorii cei mai ingenioşi şi originali în domeniu, editorialul lui Boris va apărea în Daily Mail în fiecare sâmbătă”, a semnalat pe Twitter cotidianul britanic, postare însoţită de un clip video cu fostul premier în diferite ipostaze, alergând în jurul casei sale sau vorbind în plenul Camerei Comunelor.

📰 We are delighted to announce Boris Johnson as our new columnist

Famed as one of the wittiest and most original writers in the business, Boris’s column will appear in the Daily Mail every Saturday and you’ll be able to get a preview on MailOnline and The Mail+ on Fridays pic.twitter.com/76uETBRmnF

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2023