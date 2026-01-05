Fostul premier Iurie Leancă, audiat în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc

Fostul prim‑ministru Iurie Leancă este audiat astăzi, 5 ianuarie 2025, în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat ex‑liderul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc. Leancă se află pe lista persoanelor acceptate de instanță din rândul martorilor propuși de apărarea inculpatului.

Audierea se desfășoară în cadrul ședinței de judecată de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde instanța continuă examinarea probelor și declarațiilor martorilor admiși din partea apărării.

Deși avocații lui Plahotniuc au solicitat audierea unui număr mult mai mare de martori – 164 în total, magistrații au aprobat doar 27 de persoane pentru a fi audiate în această etapă a procesului.

Pe lângă Leancă, pe lista celor acceptați se regăsesc nume cunoscute din rândul foștilor oficiali de stat, printre care se numără ex‑președintele Parlamentului Marian Lupu, fostul vicepremier și ministru al Economiei Andrian Candu, foști guvernatori ai Băncii Naționale a Moldovei și alți foști deputați.

Dosarul privind frauda bancară, cunoscut în presă și sub numele de „furtul miliardului”, îl are ca principal învinuit pe Vlad Plahotniuc, care se află în arest preventiv după extrădarea sa în Republica Moldova.

Procurorii îl acuză de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în legătură cu retragerea masivă de fonduri din trei bănci din sistemul financiar național.