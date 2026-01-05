Val de scumpiri! Statul nu mai oferă compensații pentru primii 110 kWh

Din 1 ianuarie, facturile la energia electrică cresc pentru majoritatea consumatorilor din Republica Moldova, după eliminarea compensațiilor acordate de stat pentru primii 110 kWh, ajutor finanțat anterior din fonduri europene. Odată cu încetarea acestui mecanism, prețurile revin la tarifele aprobate în iulie 2025.

Astfel, clienții deserviți de Premier Energy nu vor mai beneficia de prețul redus de 2,34 lei/kWh pentru primii 110 kWh. De la începutul anului, aceștia achită 3,59 lei/kWh pentru întreaga cantitate de energie consumată.

Creșteri se vor vedea și în nordul țării, unde tariful ajunge la 4 lei/kWh, comparativ cu 2,84 lei/kWh aplicat anterior pentru consumul compensat.

Anterior, economistul Sergiu Tofilat a atras atenția asupra deficitului de energie electrică în orele de vârf. „Noi avem nevoie de 600 MW în fiecare oră ca să acoperim consumul, dar putem importa doar 345 MW. Diferența? Ori o acoperim cu energie de avarie, care este extrem de scumpă și limitată, ori, dacă nici avarie nu e disponibilă, vom fi obligați să deconectăm anumite raioane din Republica Moldova”, a avertizat Tofilat.

Potrivit acestuia, în lipsa unor măsuri urgente, țara riscă fie majorarea tarifelor la energie electrică, fie întreruperi de curent, scenarii care pot fi evitate doar prin intervenții rapide și soluții tehnice suplimentare.