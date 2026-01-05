Mii de moldoveni, lăsați fără buletine românești

Moldovenii cu dublă cetățenie se trezesc, la propriu, fără buletinele românești. Documentele le sunt confiscate de autoritățile din România, pe motiv că adresa de domiciliu ar fi fictivă.

În ultimele luni, presa din România trage un semnal de alarmă: mii de moldoveni rămân fără buletine chiar la frontieră, după ce autoritățile anulează actele de identitate românești pe motiv de domicilii fictive.

Potrivit celor mai recente date publicate de presa de la București, numai în anul 2025 au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, iar bilanțul a ajuns la un total îngrijorător de 143.831 de cazuri până la jumătatea lunii noiembrie.

Petru Dari este unul dintre moldovenii care au rămas fără buletin românesc chiar la frontieră, la întoarcerea din Austria. Nu a fost o surpriză, pentru că mai mulți dintre prietenii lui Petru au rămas și ei fără acte.

Petru venise acasă de sărbători pentru a petrece timp cu familia sa, iar acum îl așteaptă drumuri nesfârșite, nervi și cheltuieli suplimentare. Trebuie să obțină un nou document.

Un avocat român menționează că înregistrarea unui număr mare de persoane la o singură adresă nu înseamnă automat fraudă. El consideră că astfel de decizii sunt discriminatorii.