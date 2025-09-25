Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, condamnat pentru conspirație criminală într-un dosar de finanțare ilegală

Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat la Paris de conspirație criminală într-un caz de amploare, fiind acuzat că ar fi primit finanțare ilegală pentru campania sa electorală din partea liderului libian Muammar Gaddafi, dar a fost achitat de acuzațiile de corupție și deturnare de fonduri publice.

Instanța a stabilit că Sarkozy ar fi făcut parte dintr-un grup implicat în pregătirea unei infracțiuni de corupție între 2005 și 2007. Cu toate acestea, fostul președinte a fost achitat de acuzațiile de corupție pasivă, deturnare de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniei.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, care a condus Franța între 2007 și 2012, nu a fost condamnat imediat, iar detaliile hotărârii urmează să fie stabilite. El are dreptul să facă apel, ceea ce ar suspenda orice sentință până la pronunțarea unei decizii definitive.

🇫🇷 A French court rules Thursday in the trial of ex-president Nicolas #Sarkozy, accused of taking illegal campaign funds from Libya’s Muammar #Gaddafi.



⚖️ Prosecutors seek a 7-year sentence, days after a key accuser’s death. pic.twitter.com/tzkt4SoiyF— FRANCE 24 English (@France24_en) September 25, 2025

Co-inculpații și consecințele istorice

Procurorii au susținut că fostul președinte ar fi deturnat în secret milioane de euro din fondurile libiene pentru a-și finanța campania, acuzație pe care Sarkozy a negat-o pe parcursul unui proces de trei luni. Cazul a implicat și 11 co-inculpați, printre care trei foști miniștri.

Preşedinţa şedinţei, Nathalie Gavarino, a anunţat că fostul preşedinte este vinovat de asociere de răiufăcători după ce ”şi-a lăsat colaboratori apropiaţi (…) să acţioneze în vederea obţinerii unor susţineri financiare” din partea regimului libian al lui Muammar Gaddafi.

Fostul director de campanie al lui Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, a fost găsit vinovat de asociere de răufăcători, corupţie pasivă, trafic de infliuenţă pasivă, fals şi uz de fals şi de spălare de bani agravantă în dosarul finanţării libiene.

Şedinţa s-a deschis joi, la puţin timp după ora locală 10.00 (11.00, ora României).

Nicolas Sarkozy, prezenţa la şedinţă, era inculpat cu privire la patru infracţiuni – corupţie pasivă, tăinuire de deturnare de fonduri publice, finanţare ilegală a campaniei şi asociere de răufăcători.

Claude Guéant şi Brice Hortefeux erau de asemenea prezenţi la şedinţă.

Decizia instanței face din Sarkozy primul fost șef de stat francez condamnat pentru o infracțiune de acest nivel, marcând un moment fără precedent în istoria recentă a Franței.