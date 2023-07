FOTO. 4 morţi și 11 răniţi în oraşul ucrainean Orihiv, situat pe linia frontului în Zaporojie, în bombardamente ruseşti, în timpul distribuirii unor ajutoare umanitare

Patru persoane – trei femei şi un bărbat, toţi în vârstă de 40 de ani – au fost ucise, iar alte 11 au fost rănite într-un bombardament rus al unei zone rezidenţiale în oraşul Orihiv, situat pe linia frontului, în regiunea ucraineană Zaporojie, în timpul unei distribuiri de ajutoare umanitare, anunţă luni 10 iulie, guvernatorul regiunii, Iuri Malaşkoll, relatează Reuters și News.ro.

Rusia a efectuat 36 de atacuri vizând zece localităţi în regiunea Zaporojie, acuză Iuri Malaşkoll.

⚡️ People may still be under the rubble in Orikhiv, — the National Police.

Rescue work is ongoing.

