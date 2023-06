FOTO. Bărbat bătut cu bestialitate de agresori pro-ruși care au crezut ca este ucrainean. Victima era, de fapt, din Rusia

Cinci bărbați pro-ruși au bătut cu brutalitate un bărbat în centrul orașului Praga. Ei au crezut că este ucrainean.

Victima a fost lovită de un grup de cinci persoane în centrul orașului Praga. Bărbatul nu mai vede cu un ochi, potrivit Novinky.cz.

Incidentul a avut loc în decembrie, iar purtătorul de cuvânt al poliției, Jan Daněk, s-a adresat joi, 23 iunie, publicului.

”Anchetatorii criminaliști de la departamentul de extremism și terorism al poliției lucrează pentru a clarifica un caz de vătămare corporală din cauza naționalității victimei. Conform declarațiilor sale, agresorii au crezut că este din Ucraina”, a declarat Daněk. Cu toate acestea, poliția nu a precizat naționalitatea agresorului.

De asemenea, acesta a spus că atacul a fost foarte intens. Victima a suferit efecte permanente asupra sănătății și aproape și-a pierdut un ochi, la care a orbit.

Ofițerii au obținut înregistrări de pe camerele de supraveghere. Bărbații se aflau în centrul orașului și apoi au plecat cu un taxi.

Indivizii riscă până la opt ani de închisoare dacă sunt condamnați.

Publicația Visegrad 24 scrie că mai târziu s-a dovedit că bărbatul de fapt era rus.

5 pro-Russian men attacked a man in Prague because of him being Ukrainian.

They beat him severely and he lost vision permanently on one eye

It later turned out that he was actually Russian. pic.twitter.com/lMLB8Lmg8Z

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 23, 2023