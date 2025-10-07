FOTO// Cazul de spionaj și trădare Birchall: Fostul contractor CIA a semnat și dat declarația sub jurământ

Un amănunt important care a scăpat atenției generale legat de cazul Birchall este că Roniel Aledo a autentificat la un notar in Statele Unite formularul pe care l-a depus la Departamentul de Justiție din SUA.

Fostul contractor CIA a semnat și dat declarația sub jurământ, în fața notarului. Practic, susținerile că „oricine poate completa formularul” dispar din moment ce notarul din America, la fel ca și notarii din România, verifică identitatea celor care dau declarații. Poate că nu sunt adevărate afirmațiile din formular, dar Ana Birchall trebuie să detalieze mai tare natura relației cu Ron Aledo, o relație în urma căreia americanul avea datele ei de identificare.Pe formular apare și adresa „din buletin” a fostului vice-premier.

Aștept să văd și reacția firmei care l-a invitat în România în timp ce la STS avea loc licitația pentru tabletele pe care s-au numărat voturile la alegerile anulate.