VIDEO// Sânge la porțile consulatului SUA din Pakistan: Protestul a degenerat în violențe mortale

Mai mulți protestatari au fost uciși în Pakistan după ce au luat cu asalt consulatul SUA. Incidentul s-a produs în orașul Karachi. Sute de oameni au participat la atacul asupra clădirii.

Cel puțin șase protestatari au fost uciși și alți 20 au fost răniți după ce au luat cu asalt consulatul SUA, anunță CNN. Clădirea puternic fortificată se află în orașul portuar Karachi din Pakistan.

Locals with sticks are attacking the US Embassy in Karachi.

pic.twitter.com/aW94XxR1EY— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 1, 2026

„Sute de oameni au apărut brusc în apropierea consulatului american”, iar polițiștii au sosit rapid, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Karachi, Rehan Ali.

Conform imaginilor de pe rețelele de socializare, protestul a fost provocat de atacurile SUA-Israel asupra Iranului. În imagini apar numeroși protestatari cum sparg baricadele de securitate și lovesc geamurile consulatului cu bețe. Mai multe flăcări pot fi văzute pe geamuri și pe fundal se aud împușcături.

🇮🇶 In Baghdad, Khamenei supporters are storming the U.S. embassy



Protesters are trying to break into the protected „diplomatic” area in the city center. Security forces are dispersing them with tear gas.



In Iraq, explosions have been heard since the early morning. The target of… pic.twitter.com/wSzWeg5ppg— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026

Autoritățile nu au explicat cum au murit protestatarii. Proteste asemănătoare au avut loc și în Irak.

🚨 🇵🇰 Security forces open fire at U.S. consulate in Karachi, Pakistan



At least 10 people were killed, reports Fars News Agency. https://t.co/h4E2m9AkVL pic.twitter.com/rgVUyZnVhZ— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026