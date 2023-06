FOTO. Distrugerea Nova Kahovka: A apărut o fotografie cu o maşină aparent încărcată cu explozibil la baraj

O fotografie realizată de o dronă ucraineană ar oferi o dovadă suplimentară că Rusia ar fi fost în spatele distrugerii barajului Nova Kahovka. În imagine apare o maşină aparent încărcată cu explozibili, lăsată în vârful barajului ucrainean cu câteva zile înainte ca acesta să cedeze, relatează The Guardian.

Fotografia, realizată de o dronă ucraineană şi oferită agenţiei Associated Press, a fost făcută la 28 mai. Aceasta pare să arate o maşină albă al cărei plafon tăiat dezvăluie butoaie mari în interior, dintre care unul pare să aibă o mină de teren ataşată de capac. Un cablu pleacă de la butoi spre partea fluviului controlată de forţele ruseşti.

Un oficial de la serviciul de comunicare al forţelor speciale ucrainene a declarat pentru Associated Press că el crede că maşina se afla acolo pentru a opri orice avans ucrainean spre baraj şi pentru a amplifica o explozie planificată, care ar fi avut originea în sala maşinilor.

“…the evidence clearly suggests the dam was crippled by an explosion set off by the side that controls it: Russia.”

