FOTO. Membrul unui clan proeminent din Palestina, mort în Ucraina. Declarația tatălui: ”Sunt mândru de eroul meu. E un martir al Rusiei!”

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, membru al unui clan palestinian proeminent din Fâșia Gaza, al-Farra, a murit în Ucraina în timp ce lupta de partea rusă.

Descoperirea a fost făcută de Mark Krutov, corespondent în Ucraina din partea publicației Radio Europa Liberă.

Inițial familia a publicat un ”in-memoriam” pentru Rami al-Farra pe un site palestinian, fără a pomeni circumstanțele morții.

Un alt site palestinian din Fâșia Gaza a publicat o știre despre moartea tânărului palestinian, cu fotografia lui în uniformă militară rusă. Au mai raportat că a murit „în Rusia” din cauza unei „lovituri cu rachete”.

O altă sursă media din Palestina a scris că a murit în Moscova, după explozia unei grenade.

”L-am contactat pe Haitham al-Farra pe Telegram și mi-a confirmat că fiul său a murit „în Bahmut sau undeva în Republica Donețk”pe 5 august. Poza de profil din contul „Alex Peter” pe VKontakte este ultima fotografie cu Rami pe care a primit-o de la fiul său.

