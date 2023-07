FOTO. O cunoscută jurnalistă şi un avocat din Rusia, atacaţi în Cecenia: ”Aţi fost avertizaţi. Ieşiţi de aici şi nu mai scrieţi nimic”

O jurnalistă rusă foarte cunoscută şi un avocat au fost atacaţi marţi în Cecenia şi au suferit răni grave după ce mai mulţi bărbaţi mascaţi au forţat maşina în care se aflau să oprească, au anunţat angajatorul jurnalistei şi grupuri de apărare a drepturilor omului, relatează Reuters și News.

Elena Milaşina, o cunoscută jurnalistă de la ziarul Novaia Gazeta – care nu mai are voie să funcţioneze în Rusia – călătorea spre capitala cecenă Groznîi de la aeroportul local împreună cu Aleksandr Nemov, un avocat, când au fost atacaţi.

Atacatorii au ras-o pe Milaşina în cap, i-au rupt câteva degete şi i-au turnat în cap vopsea verde, potrivit grupului pentru drepturile omului Memorial, care precizează că femeia şi-a pierdut cunoştinţa de mai multe ori.

”Au fost loviţi cu brutalitate, inclusiv în faţă, au fost ameninţaţi cu moartea, li s-a pus un pistol la tâmplă, li s-a luat echipamentul şi le-a fost distrus”, a declarat Memorial într-o postare pe Telegram. ”În timp ce erau bătuţi, li s-a spus: Aţi fost avertizaţi. Ieşiţi de aici şi nu mai scrieţi nimic”, menţionează Memorial.

Grupul pentru drepturile omului ”Echipa împotriva torturii” a declarat că avocatul Nemov a fost înjunghiat în picior. Atacatorii lor au lăsat să se înţeleagă clar că cei doi erau pedepsiţi pentru activismul şi reportajele lor, a precizat şi această organizaţie.

Milaşina şi Nemov, care urmau să participe la o audiere în instanţă în cursul zilei de marţi, se află acum la spital în Groznîi. O fotografie cu Milaşina postată pe reţelele sociale o arată pe aceasta stând pe un pat de spital, cu faţa acoperită cu vopsea verde, cu capul ras şi cu bandaje pe braţul stâng şi pe mâna dreaptă.

In #Chechnya, unknown persons beat Zarema Musayeva’s lawyer Alexander Nemov and Novaya Gazeta journalist Yelena Milashina, who had come to the republic for a trial.

Russian journalists report that Nemov and Milashina were severely beaten, and all their equipment was taken from… pic.twitter.com/HoPoxaZIkN

— NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2023