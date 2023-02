FOTO. Pușcașii marini ucraineni au scos pe front arma despre care se credea că mai există doar într-un muzeu

Militarii ucraineni au distribuit o primă înregistrare video care arată cum trag cu un mortier M-240 cu calibrul de 240 de milimetri despre care înainte de izbucnirea războiului se credea că mai există în Ucraina doar într-un muzeu din Kiev.

Arma a ajuns în dotarea Brigăzii 35 de Pușcași Marini a Ucrainei, aceștia trăgând recent cu ea, după cum se poate observa datorită ninsorii puternice care a fost surprinsă în înregistrarea video, transmite Hotnews.

Marines of the 35th Marine brigade are firing at Russian positions with a 240mm M240 mortar.https://t.co/OLYZoMTmo5 pic.twitter.com/ZLclBGHxZB

— Paul Jawin (@PaulJawin) February 3, 2023