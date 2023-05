FOTO/VIDEO. Atac aerian „de intensitate excepțională” asupra Kievului. Ocupanții ruși au tras zeci de rachete și drone

Rusia a lansat un atac aerian de o intensitate excepțională asupra Kievului în primele ore ale zilei de marți, folosind drone, rachete de croazieră și probabil rachete balistice, au declarat oficialii orașului, capitala ucraineană fiind lovită de al optulea raid aerian din această lună, transmite Reuters și Hotnews.

UPDATE 08:42 Statul major ucrainean a afirmat că toate rachetele și dronele au fost doborâte: „În jurul orei 03:30 a datei de 16 mai 2023, ocupanții ruși au atacat Ucraina dinspre nord, sud și est cu 18 rachete de diferite tipuri, cu lansări aeriene, maritime și terestre. Șase rachete balistice aeriene X-47M2 Kinjal au fost lansate din șase avioane MiG-31K, 9 rachete de croazieră Kalibr au fost lansate de pe navele din Marea Neagră și au fost trase trei rachete de la sol (S-400, Iskander-M). Toate cele 18 rachete au fost distruse de forțele de apărare aeriană ale Forțelor Aeriene ucrainene. În plus, în noaptea de 16 mai, inamicul a atacat cu drone de atac Shahed-136/131 și a efectuat recunoaștere aeriană cu trei drone de nivel operațional și tactic Orlan-10 și Supercam. Toate acestea au fost distruse!”

Kinjal, care înseamnă „pumnal” în limba rusă, este una dintre cele șase arme de „nouă generație” prezentate de Vladimir Putin în 2018, când președintele rus s-a lăudat că racheta nu poate fi doborâtă de niciunul dintre sistemele de apărare aeriană din lume.

Atac aerian „de intensitate excepțională”

Sirenele de raid aerian au răsunat în aproape toată Ucraina în primele ore ale zilei de marți și au fost auzite deasupra Kievului și a regiunii sale timp de mai bine de trei ore.

„A fost excepțional prin densitatea sa – numărul maxim de rachete de atac în cea mai scurtă perioadă de timp”, a declarat Serhii Popko, șeful administrației militare a orașului Kiev, pe Telegram.

„Potrivit informațiilor preliminare, marea majoritate a țintelor inamice din spațiul aerian al Kievului au fost detectate și distruse!”, a adăugat el.

Locuitori ai orașului au spus că au văzut apărarea antiaeriană în acțiune și au auzit zeci de explozii.

Marți dimineață, au fost raportate resturi căzute în districtele Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Solomyanskyi și Darnytskyi din Kiev, au declarat autoritățile ucrainene.

Incendii și avarii de la resturile de rachete căzute în Kiev

Imagini neconfirmate apărute pe rețelele de socializare arată ceea ce pare a fi un sistem de apărare antiaeriană ucrainean în acțiune ce lansează peste 20 de rachete interceptoare.

It appears that at least 1 of the Russian Kh-47M2 “Kinzhal” Hypersonic or Kh-55/3M14 “Kalibr” Cruise Missiles tonight hit an Air Defense Site somewhere in the Ukrainian Capital of Kyiv after it was attempting to Shoot Down one of the Incoming Missiles; some have claimed this was… pic.twitter.com/vBQcChJoaY — OSINTdefender (@sentdefender) May 16, 2023

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că resturile căzute au incendiat mai multe mașini și au avariat o clădire în districtul Solomyanskyi din vestul capitalei. Trei persoane au fost rănite.

Kliciko a precizat că, la sud de Boryspil, sistemele de apărare aeriană au respins un atac cu drone. Boryspil, un oraș situat la sud-est de Kiev, găzduiește principalul aeroport civil al capitalei, care este acum închis.

Pagubele din alte districte nu au fost semnificative și nu existau informații imediate cu privire la posibile victime acolo, a precizat administrația militară.

Ukrainian Officials have stated that tonight’s Missile Attack on Kyiv was “Exceptional in its Density” and that it appears to have been attempting to Target a number of Ukrainian Air Defense Sites with Drones as well as Cruise and Ballistic Missiles from multiple directions. pic.twitter.com/59ly1y5aYT — OSINTdefender (@sentdefender) May 16, 2023

#Kyiv under attack But this is probably the most protected city in the world now judging by our air defenses 🇺🇦#UkraineWillWin pic.twitter.com/DxzTzwTLZR — Viktor Kravchuk 🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇨🇦 (@vikvkravchuk) May 16, 2023

După o pauză de câteva săptămâni, Rusia a reluat la sfârșitul lunii aprilie tactica atacurilor cu rachete cu rază lungă de acțiune și a lansat o avalanșă de lovituri în ultima perioadă, vizând adesea Kievul. Ucraina a reușit să respingă marea majoritate a atacurilor de până acum.

