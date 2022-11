FOTO. VIDEO. Ce a mai rămas din mașina în care a murit omul Moscovei în Herson. „Vinovatul accidentului a fost șoferul camionului”

Presa rusă a publicat imagini cu ce a mai rămas din mașina lui Kiril Stremousov, omul Moscovei în Herson, decedat într-un accident de mașină. Acesta era una dintre figurile publice cele mai proeminente ale ocupaţiei ruse din Ucraina.

Imaginile publicate de RIA Novosti arată mașina distrusă, care se presupune a fi un Lexus, a cărui șasiu a fost pur și simplu aruncat la metri distanță de caroseria autovehiculului. Rușii spun că a fost vorba de un accident cu un camion.

„Vinovatul accidentului, probabil, a fost șoferul camionului, care a tăiat sau a făcut o altă manevră periculoasă. Cel mai probabil, șoferul Lexus-ului blindat (în care stătea Stremousov. – N.d.) a pierdut controlul, încercând să evite o coliziune cu un camion la joncțiune”, a susține sursa citată.

Accidentul s-a produs la intersecția autostrăzilor M-14 și R-47, care duc spre Herson și, respectiv, spre Novaia Kakhovka.

Stremusov, una dintre figurile publice cele mai proeminente ale ocupaţiei ruse din Ucraina. Foarte activ mediatic, posta frecvent pe reţelele de socializare mesaje video cu actualizări ale evoluţiei situaţiei de pe front, unele în timp ce se afla în vehicule care circulau în viteză. De asemenea, el s-a evidenţiat şi prin declaraţii agresive la adresa ucrainenilor în mesajele sale de pe reţelele de socializare.

The Ministry of Health of Kherson officially confirmed the death of Kirill Stremousov, two more people were injured in „”an accident””. pic.twitter.com/ysrIh9qeLu

— The NATO Situation Centre (SITCEN) citizen monitor (@NATO_SITCEN) November 9, 2022