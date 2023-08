FOTO/VIDEO. Dmitri Utkin, mâna dreaptă a lui Prigojin, înmormântat cu onoruri militare reduse

Dmitri Utkin, şeful militar şi fondatorul împreună cu Evgheni Prigojin al companiei de mercenari Grupul Wagner, care a murit împreună cu şeful său şi cu alte opt persoane la 23 august într-un dezastru aviatic încă neelucidat, a fost înmormântat joi în cimitir militar Mîtişci din nordul Moscovei, transmit AFP şi EFE.

Fost ofiţer al forţelor speciale din cadrul serviciilor de informaţii militare ruse (GRU), în care a ajuns la gradul de locotenent colonel, Utkin, care la momentul morţii avea 53 de ani, era numărul doi în compania de mercenari, care se numea ”Wagner” după numele său de cod.

La înmormântare, care a fost una privată, la cererea familiei, şi a avut loc la ora locală 10:00 (07:00 GMT), în Biserica Sf. Serghei, au participat aproximativ 50 de persoane, iar administraţia cimitirului – situat la circa 20 de kilometri de centrul capitalei ruse – a permis ulterior accesul celor peste o duzină de membri ai Grupului Wagner pentru ca aceştia să-şi ia rămas bun de la comandantul lor.

Utkin a luptat în Cecenia, Siria şi Ucraina şi a primit titlul de Erou al Rusiei.

Într-una dintre puţinele fotografii cunoscute cu el, Utkin apare cu capul ras şi mai multe tatuaje naziste.

Potrivit canalului Telegram al mass-media moscovite MSK1.RU, Utkin a fost înmormântat cu onoruri militare reduse, deoarece sicriul său a fost transportat într-o dubă şi nu pe un afet de tun şi nu au fost trase salve de artilerie.

Mash: Commander of Wagner PMC Dmitry Utkin is buried at the memorial cemetery in Mytishchi pic.twitter.com/9ThcWIR5Hj

At the cemetery in Mytishchi, a farewell ceremony was held for the commander of the PMC "Wagner" Dmitry Utkin. pic.twitter.com/KibXmw6zvK

Dmitry Utkin was buried at the cemetery of the “Pantheon of Defenders of the Fatherland”

His relatives, as well as “musicians,” came to say goodbye to the commander of the Wagner PMC who died in a plane crash in the Tver region. pic.twitter.com/481YIB56CJ

— Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) August 31, 2023