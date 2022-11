FOTO/VIDEO. Imagini impresionante din orașul Kiev rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rușilor

Jumătate din capitala ucrainenaă era în continuare fără energie electrică vineri dimineaţa în urma bombardamentelor rusești care au lovit infrastructura critică, ducând la pene masive de curent în toată țara. Pe rețelele sociale sunt distribuite imagini impresionante din Kiev, una dintre acestea înfățișând o fetiță care își încarcă inhalatorul într-o benzinărie, transmite Hotnews.

Recentele atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene au dus la întreruperi masive de curent, în special în capitala Kiev, unde temperaturile au scăzut sub zero grade.

Potrivit primarului Vitali Kliciko, jumătate din Kiev este în continuare nealimentat cu energie electrică. El le-a transmis locuitorilor orașului că companiile energetice vor încerca să furnizeze energie electrică prin rotație, câte trei ore, conform The Guardian.

În mesajul său de joi seara, președintele Ucraieni, Volodimir Zelenski a vorbit despre „teroarea energetică” a Rusiei, spunând că aceasta încearcă în mod repetat să elimine infrastructura energetică a țării. El a denunțat „crime împotriva umanității” pe măsură ce se apropie iarna: „Cu temperaturi sub zero grade, milioane de oameni fără alimentare cu energie, fără încălzire și fără apă, aceasta este evident o crimă împotriva umanității”.

Deputata Lesia Vasylenko a distribuit pe pagina sa de Twitter, vineri, 25 noiembrie, o imagine impresionantă cu o fetiță.

This little girl had to go to a gas station to get her inhaler working. This is just as heart wrenching as open heart surgery during blackout. Life goes on despite, but the most vulnerable are at the biggest peril pic.twitter.com/FObGb5sb3j

