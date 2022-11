FOTO/VIDEO. Rușii au lovit o maternitate din Zajorojie: Un nou-născut a fost ucis. Propagandiștii ruși cer atacarea Kazahstanului

Miercuri dimineața, o rachetă lansată de ocupații ruși au lovit maternitatea Spitalului Vilnianska de lângă Zaporojie, și au ucis un nou-născut, a raportat guvernatorul regional.

Guvernatorul regional din Zaporojie, Oleksandr Starukh, a declarat miercuri dimineață pe canalul său de Telegram, că o maternitate din orașul Vilniansk a fost lovită de o rachetă. Un nou născut a murit în acest atac, a declarat el, citat de The Guardian.

⚡️Russia strikes maternity ward in Zaporizhzhia, newborn baby killed.

A Russian missile struck the maternity ward of the Vilnianska Hospital near Zaporizhzhia early on Nov. 23, Governor Starukh wrote on Telegram. A newborn baby was killed in the attack.

📸 Starukh/ Telegram pic.twitter.com/O0b41fvAdh

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 23, 2022