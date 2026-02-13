Renato Usatîi: Când vorbim de educație, cultură, tineret și sport, majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să fie unite

Majoritatea parlamentară și opoziția ar trebui să fie unite în acțiuni atunci când este vorba despre cultură, educație, tineret și sport, a declarat președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului.

„Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli, nu se fac reforme dure, pentru că fiecare guvernare are grijă să nu deranjeze electoratul. Poate rugăm să fie organizate și în acest an alegeri, ca să nu se închidă școli?!”, a spus Usatîi.

Liderul Partidului Nostru a apreciat discursul ministrului Educației și Cercetățrii, menționând că a fost „solid” și bine argumentat, însă a reproșat lipsa dialogului cu opoziția înainte de prezentarea pachetului de reforme. „Măcar să ne ascultați – poate avem și noi vreo inițiativă bună”, a subliniat acesta.

Usatîi a insistat asupra necesității integrării lingvistice a cetățenilor care deja locuiesc în Republica Moldova, amintind că în multe localități, inclusiv în nord și în Găgăuzia, elevii nu au avut șansa reală de a studia suficient limba de stat.

Referindu-se la reorganizarea școlilor, el a cerut decizii colective și evaluări demografice serioase, nu doar criterii numerice. „Noi astăzi închidem și mergem doar după cifre. Oameni buni, trebuie să ne oprim”, a declarat Renato Usatîi, dând exemplul satului său natal, Rediul Mare, care are potențial economic și istoric.

Deputatul a dat exemplu când majoritatea parlamentară și opoziția putea să demonstreze unitate și să susțină proiectul de lege al Partidului Noastru, care prevede că 5% a accizelor la alcool și tutun sunt direcționate pentru a susține dezvoltarea tineretului și sportului, și pentru a crea condiții ca tinerii sportivi să ajungă la competiții internaționale.

„Să avem atitudine față de țară ca față de propria casă. Dacă am face pentru țară ce facem pentru casele noastre, am schimba ceva. Trebuie să facem euro-reparație în întreaga țară”, a conchis Renato Usatîi.