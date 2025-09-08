Franța: Prim-ministrul Bayrou înfrânt prin moțiune de cenzură. Guvernul lui Macron a căzut

Guvernul francez s-a prăbușit după ce prim-ministrul François Bayrou a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională. Se așteaptă ca domnul Bayrou să își prezinte demisia marți. Emmanuel Macron trebuie să caute un înlocuitor sau să convoace alegeri anticipate.

Prim-ministrul a convocat votul de încredere pentru a forța deputații să adopte bugetul de austeritate propus de guvern. Într-un discurs pasional adresat parlamentarilor, el a avertizat: „Puteți scăpa de guvern, dar nu puteți scăpa de realitate.”

Criza datoriei și avertismentul lui Bayrou

Franța se confruntă cu o datorie publică uriașă, care riscă să „înrobească tineretul nostru” în a doua cea mai mare economie a zonei euro. „Franța nu a cunoscut un buget echilibrat de 51 de ani. În fiecare an, datoria se acumulează,” a adăugat el, amintind că datoria publică franceză a ajuns la 114% din PIB.

Votul de neîncredere reflectă dificultatea coalițiilor politice de a adopta măsuri de reducere a deficitului și reforme ale pensiilor. Emmanuel Macron se află acum în postura de a căuta al patrulea prim-ministru în doar 12 luni. Există îndoieli privind capacitatea acestuia de a forma o coaliție funcțională, scrie The Telegraph.

Blocajul politic al Franței

Criza politică este parțial rezultatul alegerilor anticipate de anul trecut. Acestea au lăsat un parlament fragmentat după ce partidul lui Emmanuel Macron a pierdut în fața Marinei Le Pen și a Adunării Naționale. Le Pen a declarat că nu solicită demisia lui Macron, ci dizolvarea parlamentului.

Franța se află în fața unui blocaj în privința echilibrării bugetului. Deși datoria publică crește rapid, Adunarea Națională fragmentată nu poate ajunge la un consens privind reducerile bugetare și reforma pensiilor. Macron, considerat acum „președinte slăbit”, a refuzat să convoace alte alegeri anticipate.

Opozanții săi din extrema stângă și partizanii Marinei Le Pen cer alegeri imediate și demisia președintelui. Această situație tensionează scena politică franceză, punând presiune pe guvernul condus de Macron.

Motivarea votului de încredere

Observatorii consideră că Bayrou a inițiat votul de încredere pentru a-și crea o „moștenire politică” care i-ar putea permite o candidatură la președinție în viitor. Justificând votul, centristul de 74 de ani a afirmat că dorea un „proces al adevărului” asupra planurilor sale de reducere a bugetului pentru 2026 cu 38 miliarde de lire sterline, pentru a scădea deficitul de la 5,4% din PIB în acest an la 4,6% în 2026.

Liderul parlamentar al socialiștilor, Boris Vallaud, i-a replicat: „Nu veți transforma înfrângerea într-o victorie. Acesta nu este un act de curaj, este o fugă,” referindu-se la ambițiile sale prezidențiale pentru 2027.

Reacțiile Marinei Le Pen

Marine Le Pen a declarat: „În aceste momente de criză… micile și marile acte de lașitate, oportunismul rușinos și complicitățile ascunse se dezvăluie în epava formațiunilor compromise.” Ea a încercat să atribuie responsabilitatea pentru problemele Franței partidelor care au condus până acum țara, poziționând Național Raliu ca alternativă pentru viitor.

Perspectiva politică imediată

Franța se confruntă cu o criză politică fără precedent, în care guvernul demisionar și parlamentul fragmentat nu pot adopta măsuri urgente pentru buget. Emmanuel Macron trebuie să gestioneze atât presiunea internă, cât și tensiunile politice externe, în timp ce pregătește eventuale alegeri anticipate sau desemnarea unui nou prim-ministru.

Fragmentarea politică, opoziția puternică a Marinei Le Pen și blocajul parlamentar fac ca viitorul guvernului să fie incert, iar măsurile de austeritate să fie dificil de implementat.

Guvernul francez trebuie să navigheze printr-un peisaj politic tensionat, cu datoria publică în creștere și presiuni sociale și economice considerabile, în timp ce liderii politici încearcă să-și consolideze pozițiile înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.