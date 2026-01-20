Frig insuportabil în școlile din Transnistria

În unele școli din Tiraspol și Grigoriopol, elevii se plâng că temperatura în sălile de clasă scade până la +8 și chiar și până +5 grade Celsius. Deși administrația de la Tiraspol susține că orele au fost prescurtate, elevii afirmă că stau întreaga zi în săli de clasă reci, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană.

„În prezent, în sălile de clasă, temperatura este destul de scăzută. În încăperile mari sunt în jur de +12 grade, iar în unele clase temperatura scade până la +5.. +8 grade”, scriu elevii pe rețelele sociale.

Elevii se plâng că sunt nevoiți să petreacă întreaga zi la școală, deși instituțiilor de învățământ li s-a permis să reducă programul încă de săptămâna trecută, după încheierea vacanței. Motivul este că multe școli au oprit încălzirea în perioada vacanței pentru a economisi și au reconectat-o prea târziu.

La Școala nr. 12 din Tiraspol, temperatura în unele săli de clasă a scăzut până la +5 grade Celsius, iar elevii se plâng că frigul este insuportabil chiar și atunci când poartă mai multe straturi de haine. Ei reclamă faptul că directorul școlii nu ia măsuri, în timp ce în biroul său, unde este pornit climatizorul, temperatura rămâne constantă între +25 și +28 de grade.

Între timp, în Grigoriopol și Bender, două persoane au murit din cauza degerăturilor. Administrația locală a anunțat că în fiecare oraș au fost deschise puncte de cazare temporară și încălzire din cauza gerului puternic.