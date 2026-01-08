Front comun pe Marea Neagră: Moldova, România și Ucraina pornesc ofensiva împotriva braconajului

Republica Moldova s-a alăturat României și Ucrainei într-un proiect regional dedicat protejării biodiversității Mării Negre și combaterii braconajului și pescuitului ilegal, un fenomen care amenință grav ecosistemele marine și resursele naturale ale regiunii. Inițiativa marchează un pas important în cooperarea transfrontalieră dintre cele trei state.

Proiectul urmează să fie lansat oficial la 12 ianuarie 2026, la Brăila, și se desfășoară în cadrul Programului UE Interreg NEXT „Bazinul Mării Negre”. Acesta va avea o durată de peste doi ani, până în martie 2028, perioadă în care vor fi implementate măsuri concrete de prevenire și intervenție împotriva activităților ilegale din zona maritimă.

Bugetul total al proiectului este de aproximativ 1,276 milioane de euro. Finanțarea este asigurată în proporție de 90% din fonduri europene nerambursabile, iar restul de 10% reprezintă contribuția partenerilor implicați. Structura de finanțare reflectă sprijinul Uniunii Europene pentru protejarea mediului și consolidarea securității regionale.

Inițiativa reunește patru instituții-cheie din regiunea Mării Negre: Inspectoratul de Poliție și Institutul Prefectului Județului Brăila din România, Unitatea Izmail a Gărzii Naționale din Ucraina și Inspectoratul Național de Securitate Publică din cadrul Inspectoratului General de Poliție al Republicii Moldova. Aceste instituții vor colabora direct pentru schimb de informații, coordonare operațională și intervenții comune.

Scopul principal al proiectului este consolidarea capacității agențiilor de aplicare a legii în prevenirea și combaterea braconajului, dar și a pescuitului ilegal, care afectează grav speciile marine și echilibrul ecologic al Mării Negre. În același timp, proiectul urmărește întărirea cooperării transfrontaliere într-o regiune marcată de provocări de securitate și presiuni asupra mediului.

Pe parcursul implementării, partenerii vor elabora un Manual de bune practici, menit să standardizeze metodele de intervenție și prevenție. Sunt prevăzute exerciții comune, campanii de informare adresate publicului și operatorilor din domeniu, dar și achiziționarea de echipamente specializate necesare activităților de teren și monitorizare.

Prin acest proiect, Republica Moldova, România și Ucraina transmit un mesaj clar privind angajamentul comun pentru protejarea ecosistemelor Mării Negre și pentru combaterea activităților ilegale care pun în pericol biodiversitatea, siguranța alimentară și dezvoltarea durabilă a regiunii.