Vreme mohorâtă în toată țara

Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că vremea din Moldova va fi caracterizată astăzi de condiții meteorologice variate, cu episoade de precipitații și temperaturi scăzute.

Astăzi, la Chișinău, temperaturile vor oscila între -3.9°C și 2.6°C. Începând cu primele ore ale dimineții, cerul va fi acoperit de ceață, iar probabilitatea de precipitații va crește treptat pe măsură ce ziua avansează.

La ora 10:00, se așteaptă ploi moderate cu o probabilitate maximă de 95%. Spre prânz, temperatura va atinge valoarea maximă a zilei de 2.6°C, însoțită de ploi ușoare intermitente.

După-amiaza târziu și spre seară sunt prognozate averse slabe de ninsoare pe fondul unei răciri continue a vremii. Soarele va răsări la ora 07:49 și va apune la ora 16:33.

Pentru ziua de mâine, prognoza indică o vreme predominant înnorată la Chișinău. Temperaturile maxime nu vor depăși 0.2°C, iar minimele vor coborî până la -4.5°C, fiind mai reci comparativ cu cele de astăzi.

Probabilitatea maximă de precipitații este estimată la doar 33%, fără ore semnificative dedicate acestora.

Poimâine, vremea se menține mohorâtă și rece la Chișinău, cu temperaturi diurne ce nu vor depăși -1.1°C și nocturne ce pot ajunge până la -4.6°C.

În comparație cu zilele anterioare, riscul de precipitații este redus semnificativ, probabilitatea maximă fiind doar 20%, iar ninsorile nu sunt anticipate în programul meteo al zilei respective.