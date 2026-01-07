Trump anunță că Venezuela va ceda SUA între 30 și 50 milioane de barili de petrol

Președintele Donald Trump a declarat, marți seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduți la valoarea de piață, iar veniturile vor fi controlate de SUA, transmite CNN.

Autoritățile interimare din Venezuela vor ceda „petrolul sancționat”, a afirmat Trump pe Truth Social.

SUA vor folosi veniturile „în beneficiul poporului din Venezuela și al Statelor Unite!”, a scris el.

Secretarul pentru energie, Chris Wright, a primit instrucțiuni să „pună în aplicare acest plan imediat”, iar barilii „vor fi preluați de nave de depozitare și transportați direct la docurile de descărcare din Statele Unite”.

CNN a contactat Casa Albă pentru mai multe informații.

Un înalt oficial al administrației, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat pentru CNN că petrolul a fost deja produs. Majoritatea acestuia se află în prezent pe nave și va fi transportat la instalațiile americane din Golf pentru a fi rafinat.

Deși 30-50 de milioane de barili de petrol par a fi o cantitate mare, Statele Unite au consumat puțin peste 20 de milioane de barili de petrol pe zi în ultima lună.

Această cantitate ar putea reduce puțin prețul petrolului, dar probabil nu va reduce prea mult prețul benzinei pentru americani: fostul președinte Joe Biden a eliberat de patru până la șase ori mai mult – 180 de milioane de barili de petrol – din Rezerva Strategică de Petrol a SUA în 2022, ceea ce a redus prețul benzinei cu doar 13-31 de cenți pe galon în decurs de patru luni, potrivit unei analize a Departamentului Trezoreriei.

Petrolul american a scăzut cu aproximativ 1 dolar pe baril, sau puțin sub 2%, la 56 de dolari, imediat după ce Trump a făcut anunțul pe Truth Social.

Vânzarea a până la 50 de milioane de barili ar putea genera venituri destul de mari: petrolul venezuelean se tranzacționează în prezent la 55 de dolari pe baril, astfel încât, dacă Statele Unite vor găsi cumpărători dispuși să plătească prețul pieței, ar putea obține între 1,65 și 2,75 miliarde de dolari din vânzare.

Venezuela a acumulat stocuri semnificative de țiței de când Statele Unite au început embargoul petrolier la sfârșitul anului trecut, dar predarea unei cantități atât de mari de petrol Statelor Unite ar putea epuiza rezervele proprii de petrol ale Venezuelei.

Petrolul provine aproape sigur atât din depozitele sale terestre, cât și din unele dintre tancurile confiscate care transportau petrol. Țara are o capacitate de stocare de aproximativ 48 de milioane de barili și era aproape plină, potrivit lui Phil Flynn, analist senior de piață la Price Futures Group. Tancurile transportau între 15 și 22 de milioane de barili de petrol, potrivit estimărilor din industrie.

Nu este clar în ce perioadă Venezuela va livra petrolul către Statele Unite.

Un înalt oficial al administrației a declarat că transferul se va realiza rapid, deoarece țițeiul din Venezuela este foarte greu, ceea ce înseamnă că nu poate fi depozitat pentru o perioadă lungă de timp.

Însă țițeiul nu se strică dacă nu este rafinat într-o anumită perioadă, a declarat Andrew Lipow, președintele Lipow Oil Associates.

„A stat sub pământ sute de milioane de ani. De fapt, o mare parte din petrolul din Rezerva strategică de petrol există de zeci de ani”, a scris el.