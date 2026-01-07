Franța și aliații pregătesc un răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda

Franța colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite își pun în practică amenințarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Declarația a fost făcută miercuri de ministrul afacerilor externe, Jean-Noel Barrot, informează Reuters.

Barrot a declarat că subiectul va fi discutat la întâlnirea sa cu miniștrii de externe ai Germaniei și Poloniei, care va avea loc mai târziu în cursul zilei.

Casa Albă a declarat marți că președintele Donald Trump discută opțiuni pentru dobândirea Groenlandei, inclusiv potențiala utilizare a armatei americane, într-o revigorare a ambiției sale de a controla insula strategică, în ciuda obiecțiilor europene.