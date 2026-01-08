Maia Sandu s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Suntem pregătiți să facem următorii pași în procesul nostru de aderare

Președintele Maia Sandu s-a întâlnit, în cadrul ceremoniei de lansare a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Discuțiile s-au axat pe eforturile depuse de R. Moldova în parcursul său de aderare la UE.

”Moldova și-a demonstrat reziliența; cetățenii noștri au ales în mod clar Europa, iar noi ne îndeplinim agenda de reforme pentru aderarea la UE. Suntem pregătiți să facem următorii pași în procesul nostru de aderare” a scris Maia Sandu pe Twitter.

La rândul său, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut eforturile depuse de R. Moldova, într-un mesaj pe Twitter adresat Maiei Sandu.

”Progresele Moldovei pe drumul european sunt remarcabile, dragă Maia Sandu. Moldova tocmai s-a alăturat Zonei Unice de Plăți în Euro și schemei de roaming a UE. Astăzi, la Nicosia, continuăm să lucrăm împreună la următorii pași către aderarea la UE, pentru a ne asigura că toți cetățenii moldoveni vor beneficia de acest proces” a scris von der Leyen.

Maia Sandu, a participat miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Pe marginea evenimentului, șeful statului s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.