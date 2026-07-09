Caracatița PAS. Salariu de aproape 47 de mii de lei pentru sora deputatei Gherman: O absolventă de limbi străine conduce direcția tehnică a Aeroportului Chișinău / doc

Datele din declarațiile de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate reflectă un parcurs profesional accelerat în instituțiile de stat din aviație pentru Dumitrița Statnic, actuală șefă a Direcției Tehnică și Infrastructură din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău.

Conform documentelor publice, în anul 2021, Dumitrița Statnic a obținut venituri salariale de la „Avia Invest” SRL, compania care a concesionat anterior aeroportul. La finalul aceluiași an, în decembrie 2021, a fost angajată ca specialist principal în cadrul Direcției reglementări a Autorității Aeronautice Civile.

Ulterior, cariera sa a continuat la întreprinderea de stat „Aeroportul Internațional Chișinău”. În ianuarie 2025 a fost numită șef adjunct al Departamentului administrativ, iar în luna mai 2026 a preluat conducerea Direcției Tehnică și Infrastructură.

Conform celei mai recente declarații, Dumitrița Statnic a încasat de la Aeroport un salariu de peste 562 de mii de lei, ceea ce echivalează cu un venit mediu lunar de aproximativ 46.800 de lei.

Acest caz se adaugă altor controverse publice legate de remunerările ridicate ale apropiaților unor oficiali în instituții de stat. Printre acestea se numără scandalul generat de angajarea Anastasiei Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, la MoldATSA, cu venituri lunare ce au depășit 120 de mii de lei, dar și discuțiile apărute în spațiul public referitoare la funcțiile și salariile vizând alți apropiați ai reprezentanților guvernării, precum cumnata deputatului Radu Marian și fosta iubită a ministrului Dan Perciun.