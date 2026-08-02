Generalul Aleksandr Ceaiko se afla în cafeneaua din Moscova unde s-a produs explozia

În seara zilei de 1 august, la restaurantul moscovit Balzi Rossi, unde a avut loc o explozie puternică, s-ar fi aflat generalul Aleksndr Ceaiko, comandantul Forțelor Aerospațiale ale Federației Ruse. SBU, serviciul de securitate ucrainean, îl are în vizor pe acesta pentru acuzații de crime de război.

Potrivit publicației ruse independente „Important Stories”, ofițerul, considerat unul dintre cei implicați în crimele de război comise împotriva ucrainenilor începând din 2022, nu a fost rănit.

„Faptul că explozia produsă în clădire l-a vizat pe Ceaiko este semnalat de bloggerul pro-rus Kiril Fedorov și de canalul ucrainean de monitorizare Supernova+. Ceaiko nu a fost rănit”, notează jurnaliștii publicației citate.

Pe rețelele sociale au apărut și imagini din restaurant, filmate în timpul unei petreceri desfășurate acolo, în care se observă inscripția „Aleksandr 55” — vârsta pe care comandantul Forțelor Aerospațiale ruse a împlinit-o pe 27 iulie.

Canalul de Telegram „VCK-OGPU” susține că printre invitații evenimentului se numărau ofițeri FSB, generali, deputați și demnitari. Potrivit unei surse a canalului, Ceaiko ar fi dorit să combine sărbătorirea zilei sale de naștere cu numirea sa în funcția de comandant-șef.

Unele canale de Telegram au avansat ipoteza că explozia ar fi fost provocată de un dispozitiv exploziv improvizat ascuns într-un colet prezentat drept cadou. Aceste relatări susțin că femeia care transporta pachetul și agentul de pază care a verificat coletul au murit în deflagrație.

Aceleași surse afirmă că dispozitivul ar fi avut o putere echivalentă cu aproximativ un kilogram de TNT și ar fi fost încărcat cu elemente metalice pentru a produce un număr cât mai mare de victime. Aceste informații nu au fost confirmate oficial.

Aleksandr Ceaiko este vizat de autoritățile ucrainene în mai multe dosare privind presupuse crime de război comise în timpul invaziei ruse. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) i-a comunicat în lipsă suspiciuni privind implicarea în atacuri asupra regiunilor Kiev și Jîtomîr, precum și în bombardamente asupra capitalei ucrainene. Cea mai recentă acuzație a fost anunțată la 29 iunie 2026.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au confirmat prezența generalului Ceaiko la restaurantul din Moscova. La data de 2 august, bilanțul oficial al exploziei era de trei morți și 21 de răniți.

Lista generalilor ruși care ar fi putut fi prezenți la restaurant

Potrivit informațiilor oficiale comunicate de autoritățile ruse, explozia s-a produs în jurul orei 20:10, în apropierea terasei restaurantului Balzi Rossi. Bilanțul provizoriu indică trei persoane decedate și 21 de răniți.

Comitetul Național Antiterorist al Federației Ruse a precizat că deflagrația a fost provocată de un dispozitiv exploziv improvizat. Oficialii ruși susțin că o femeie ar fi încercat să introducă explozibilul în restaurant. Aceasta și-ar fi pierdut viața în explozie, alături de un agent de securitate și un client al localului.

Potrivit listei întocmite de analiștii OSINT, printre militarii ruși vizați s-ar putea număra: Iunus-Bek Evkurov (născut pe 30 iulie) — general de armată, viceministru al Apărării al Federației Ruse; Aleksandr Ceaiko (născut pe 27 iulie) — general-colonel, comandant-șef al Forțelor Aerospațiale ruse; Aleksandr Iaroșevici (născut pe 1 august) — general-locotenent, șeful Departamentului de Asigurare a Transporturilor din cadrul Ministerului Apărării rus.

Voluntarul Serhii Sternenko a indicat, într-o postare proprie, un alt posibil oficial militar rus de rang înalt prezent la eveniment: generalul-maior Vladimir Seliviostrov, comandantul Diviziei 106 Aeropurtate. „A comandat o parte din trupele care au participat la ofensiva asupra Kievului în 2022”, a precizat Sternenko.

Canalul de Telegram ASTRA, citând o postare a propagandistei Anastasia Kașevarova, susține că în restaurant avea loc, în acea seară, o petrecere privată, la care ar fi participat „cineva din elita” rusă. Potrivit acesteia, în timpul evenimentului a avut loc explozia, soldată cu morți și numeroși răniți.

Alți martori au declarat publicației că în acea seară restaurantul găzduia sărbătorirea zilei de naștere a unuia dintre generalii ruși. Potrivit acestora, lângă local erau parcate cel puțin cinci automobile cu numere de înmatriculare de culoare neagră, folosite de regulă de structurile militare și de forță ale Rusiei. În apropiere s-ar fi aflat și un autobuz al Gărzii Naționale ruse (Rosgvardia), informație neconfirmată însă de surse independente.

Jurnalistul rus Oleg Kașin a emis, la rândul său, ipoteza că evenimentul sărbătorit era ziua de naștere a generalului-colonel Aleksandr Ceaiko, comandantul-șef al Forțelor Aerospațiale ruse.

Jurnaliștii de la ASTRA au constatat, de asemenea, că, pe 1 august, restaurantul Balzi Rossi a fost complet închis pentru clienții obișnuiți, din cauza desfășurării unui banchet privat.

Potrivit datelor oficiale ale Ministerului rus de Interne, explozia a avut loc în jurul orei 20:10, în apropierea terasei de vară a restaurantului. Instituția a raportat trei morți și 15 răniți, cu grade diferite de gravitate.

Un martor ocular a povestit că se afla într-un parc din apropierea restaurantului atunci când a auzit o explozie puternică. Potrivit acestuia, epicentrul exploziei s-a aflat lângă veranda de vară a localului.