„Generația TUX și OnlyFans” – Ivan Faina acuză colapsul educației din Moldova

Sistemul educațional din Republica Moldova se prăbușește moral și instituțional, iar tinerii își pierd direcția între iluziile platformelor online și lipsa reformelor reale. Lectorul universitar Ivan Faina lansează un atac dur la adresa universităților, acuzând ipocrizia conducerii și dezinteresul total al politicienilor pentru educație.

„O țară fără educație nu devine modernă — devine doar mai vulgară”, avertizează Faina, care spune că Moldova riscă să devină o „fabrică de generații TUX și OnlyFans”, din cauza corupției și stagnării din sistem.

Expertul afirmă că tinerii nu mai găsesc sens în studiile universitare și se refugiază în crypto, videochat sau alte activități care promit bani rapizi. „Câți tineri capabili s-au refugiat în crypto? Câte studente fac OnlyFans? Programele de studii sunt praf”, spune lectorul, care denunță și ipocrizia rectorilor „ce-și trimit copiii la universități din străinătate, dar vorbesc despre patriotism academic”.

Faina susține că universitățile „tac” din frică să nu piardă bani, menținând studenții cu restanțe doar pentru a încasa taxele. „De la portar până la cel mai capabil doctor în științe, toți depind de contractele studenților”, adaugă el.

Criticile sale vizează și infrastructura precară: „Rușine universităților care, în 30 de ani, n-au reușit să facă o bibliotecă online funcțională. Educația trăiește dintr-un PISA în altul, dintr-o acreditare în alta”.

Faina avertizează că lipsa reformelor va duce la o generație dominată de superficialitate. „Dacă nu schimbăm azi școala, mâine vom avea parlamentari TikTokeri. Așa se nasc generațiile TUX și OnlyFans.”