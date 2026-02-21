Putin a promulgat legea care permite Serviciului de Securitate al Rusiei să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruşi

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să-şi întrerupă serviciile către abonaţi la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), potrivit agenției de știri EFE, citate de Agerpres.

Această lege, care a fost publicată pe portalul de informaţii juridice al guvernului rus, a fost aprobată săptămâna aceasta de ambele camere ale parlamentului federal rus – Duma de Stat (camera inferioară) şi Consiliul Federaţiei (camera superioară).

Documentul modifică Legea comunicaţiilor şi stipulează că operatorii nu vor fi responsabili faţă de clienţii lor pentru întreruperea serviciilor de telefonie mobilă dacă tăierea se face la cererea FSB.

Prima versiune a proiectului stipula că FSB va putea trimite „cereri” operatorilor de a restricţiona comunicaţiile doar pentru garantarea securităţii cetăţenilor şi a statului, iar fundamentarea cererilor de întrerupere a serviciilor de telefonie mobilă va fi formulată atât de preşedinte, cât şi de guvern. În varianta finală a legii, această prevedere a fost eliminată.

În acest moment, nu se ştie în ce cazuri reţeaua va fi deconectată la nivel federal sau regional, deşi activiştii independenţi se tem că o astfel de decizie este pur arbitrară.

Odată semnată de preşedinte, legea va intra în vigoare în termen de zece zile după publicarea în Monitorul Oficial rus.

Potrivit media locale, jumătate din regiunile ruseşti se confruntă cu întreruperi aproape zilnice ale conexiunii la internet.

Deşi autorităţile ruse justifică întreruperile prin atacurile constante ale dronelor ucrainene asupra ţării, majoritatea regiunilor afectate de întreruperile de reţea nu se numără printre principalele ţinte ale Kievului.

Cenzura asupra internetului de către Kremlin a afectat viteza şi accesul la reţea, dar a restricţionat şi zeci de mii de site-uri web, media şi reţele sociale, mai ales în ultimii patru ani de război.

Presă rusă a anunţat săptămâna aceasta că pe 1 aprilie va fi blocată definitiv reţeaua de mesagerie Telegram, a cărei încetinire a provocat deja nemulţumiri mari printre deputaţi, bloggeri şi militari ruşi, care o folosesc pe scară largă pe frontul ucrainean.