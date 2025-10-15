George Damian: Sunt multe poveștile cu frații de la Chișinău care, de scârba fraților din București, se aruncă în brațele fraților de la Kiev

Își amintește cineva câte țepe în afaceri au fost date la Chișinău cu sprijin/ acoperire în mediul de business din Ucraina? Nu în ultimii 35 de ani, dar să zicem măcar în ultimii 15 ani. Eu îmi amintesc o istorie de acum 20 și ceva de ani, pe când Poroșenko voia să încalece complexul Gemeni din Chișinău și localnicii veneau la București să se jăluiască și să ceară sprijin.

Sunt multe poveștile cu frații de la Chișinău care de scârba fraților din București se aruncă în brațele fraților de la Kiev și când se trezesc în lanț se întorc la frații din București să-i ajute. Cum a fost cu agiotajul valutar din 2015 când speculanții ucraineni se repeziseră ca hultanii pe piața valutară din Chișinău, asta în vreme ce cursul leu românesc – leu moldovenesc rămăsese practic neschimbat, dar euro și dolarul creșteau precum cozonacii. Complicat cu frații.

Nominalizarea la Chișinău a unui premier ancorat în mediul de afaceri din Ucraina îmi amintește de istoriile astea de care vă ziceam. Nu că ar avea omul vreo legătură cu ele, dar asta îmi vine mie în minte.

În orice caz, semnalul e clar: Chișinăul se întoarce cu fața spre Kiev. Posibil să fie ceva legat de menținerea cuplajului Ucraina – Republica Moldova în relația cu UE, cele două țări să fie tratate la pachet indiferent dacă le place sau nu asta (Ucrainei sigur nu i-ar place să vadă că Republica Moldova i-o ia înainte). Posibil ca Chișinăul să-și dorească o relație mai strânsă cu Ucraina, din diverse motive, începând cu Transnistria. Vedem ce discurs public își asumă candidatul.