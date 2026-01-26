Germania se teme că Trump i-ar putea „sechestra” aurul

Spre deosebire de China sau SUA care își țin aurul acasă, Germania are o treime din rezerve la New York. Experții cer repatrierea celor peste 1.236 de tone din cauza atitudinii imprevizibile a lui Trump. Aceștia se tem că tensiunile diplomatice ar putea bloca accesul la tezaur.

Mai mulți economiști germani solicită Bundesbank să repatrieze rezervele de aur păstrate în prezent la New York. Aceștia consideră că depozitarea metalului prețios în SUA este prea riscantă sub actuala administrație. Germania deține a doua cea mai mare rezervă de aur din lume, după SUA. Aproximativ 1.236 de tone, adică o treime din totalul german, se află în seifurile americane.

Emanuel Mönch, fost șef de cercetare la Bundesbank, susține că aurul trebuie adus urgent acasă. El crede că tensiunile transatlantice și imprevizibilitatea liderului american impun o mai mare independență strategică. Specialistul consideră că această mișcare ar proteja interesele economice ale Berlinului în contextul internațional actual.

„În interesul unei mai mari independențe strategice față de SUA, Bundesbank ar trebui sfătuită să ia în considerare repatrierea aurului”, a declarat Mönch.

Riscurile cresc din cauza tensiunilor diplomatice

Michael Jäger, șeful Asociației Contribuabililor Germani, avertizează că accesul la aur ar putea fi blocat. El a menționat interesul SUA pentru Groenlanda ca un factor de instabilitate care pune Europa în dificultate. Jäger consideră că rezervele nu mai sunt în siguranță în seifurile Rezervelor Federale din New York.

„Ce se întâmplă dacă provocarea cu Groenlanda continuă? Riscul crește ca Bundesbank să nu mai poată accesa aurul său. Prin urmare, ar trebui să își repatrieze rezervele. Trump este imprevizibil și face tot posibilul pentru a genera venituri. De aceea, aurul nostru nu mai este în siguranță în seifurile Fed”, a declarat Jäger.

Poziția oficială a guvernului și a Bundesbank

În ciuda acestor presiuni, președintele Bundesbank, Joachim Nagel, a dat asigurări că nu există motive de îngrijorare. El susține că parteneriatul cu Rezerva Federală a SUA rămâne unul solid și sigur.

Totodată, guvernul condus de Merz a precizat că retragerea aurului nu este luată în calcul momentan. Germania păstrează deja mai mult de jumătate din rezervele sale de aur la Frankfurt.