Bucureștiul ar putea avea un spațiu public cu numele ”Piața Ilie Ilaşcu” în memoria eroului moldovean care s-a împotrivit teroriștilor transnistreni susținuți de Rusia

Denumirea de „Piaţa Ilie Ilaşcu” ar urma să fie atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa şi cu str. Tony Bulandra, conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei, transmite Agerpres.

Proiectul de hotărâre este iniţiat de consilierii generali ai grupului PMP.

În referatul de aprobare este invocată importanţa păstrării memoriei unor personalităţi care au contribuit la apărarea identităţii româneşti, promovarea valorilor democratice şi consolidarea relaţiilor dintre România şi Republica Moldova.

Se menţionează că Ilie Ilaşcu (1952 – 2025) este una dintre „cele mai puternice şi simbolice figuri” ale românilor din Republica Moldova şi din regiunea transnistreană.

„Activist civic, om politic, unionist convins şi apărător neobosit al limbii române, Ilie Ilaşcu s-a remarcat prin opoziţia deschisă faţă de politicile antiromâneşti promovate în regiunea separatistă transnistreană la începutul anilor ’90. A fost arestat în 1992 de autorităţile separatiste de la Tiraspol pentru activităţile sale pro-româneşti, pentru promovarea identităţii naţionale româneşti, pentru sprijinul acordat mişcării de independenţă a Republicii Moldova şi pentru poziţia sa fermă în favoarea unirii cu România. A fost condamnat la moarte în urma unui proces considerat de organizaţiile internaţionale ca fiind ilegal, politic şi lipsit de garanţiile fundamentale ale unui act de justiţie”, prevede documentul citat.

A petrecut nouă ani în detenţie, „în condiţii inumane”, iar eliberarea sa în 2001 a fost posibilă datorită „unor puternice presiuni internaţionale” şi ca urmare a hotărârii CEDO.

El a devenit ulterior senator în Parlamentul României, reprezentând comunitatea românilor din Republica Moldova. Statul român i-a conferit Ordinul Naţional Steaua României, se mai arată în referatul de aprobare.