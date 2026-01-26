Dodon vrea să se facă de râs… anunță moțiune de cenzură împotriva cabinetului Munteanu

Fostul președinte, Igor Dodon, a declarat că opoziția parlamentară examinează posibilitatea înaintării unei moțiuni comune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, subiectul a fost discutat deja cu fracțiunile, numărul necesar de voturi fiind asigurat, în opinia lui, pentru că opoziția este minoritară în Parlament.

„Opoziția examinează posibilitatea înaintării unei moțiuni comune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu. Acest subiect a fost deja discutat cu colegii din alte fracțiuni parlamentare. Pentru inițierea procedurii sunt necesare 26 de semnături – numărul necesar îl avem.

Situația din țară este extrem de tensionată: oamenii sunt șocați de facturile primite și, pe bună dreptate, indignați. În aceste condiții, intenționăm să cerem un raport din partea prim-ministrului. Este logic și corect să facem acest lucru în cadrul noii sesiuni parlamentare, care va începe în februarie”, a spus Igor Dodon.