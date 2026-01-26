Captură de mefedronă și „cristal” în capitală: Peste 3 kg de droguri, în valoare de 1,5 milioane lei, confiscate de polițiști

Peste 3 kilograme de droguri sintetice, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, au fost scoase din circuit de polițiștii și procurorii de la Botanica, în urma destructurării unui grup criminal specializat în distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei, anunță oamenii legii.

„Cu suportul angajaților INSP au fost reținuți în flagrant un bărbat de 32 de ani și o femeie de 29 de ani.

În urma perchezițiilor autorizate efectuate în mașina, la domiciliile bănuiților și într-un spațiu utilizat pentru depozitare, a fost depistată și ridicată mefedronă și PVP (sare), pachete zip-lock, cântare electronice de înaltă precizie, materiale pentru ambalare, precum și mijloace financiare provenite din activitate infracțională.

Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore, iar dacă vinovăția acestora va fi demonstrată – riscă închisoare de până la 15 ani”, notează IGP.

Acțiunile de urmărire penală continuă.