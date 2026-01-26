Sondaj CURS: Majoritatea românilor susțin unirea cu Republica Moldova

Majoritatea românilor s-ar pronunța favorabil unirii cu Republica Moldova, în eventualitatea organizării unui referendum pe această temă, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel național în luna ianuarie.

Astfel, 56% dintre respondenți declară că ar vota pentru reunire la un eventual referendum.

În același timp, 37% afirmă că nu ar susține un astfel de demers, iar 7% nu au o opinie clară.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de 1.067 respondenți, populație adultă rezidentă din România, cu vârsta de 18 ani și peste.

Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de computer), în perioada 14 – 23 ianuarie.

Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ą3%, la un nivel de încredere de 95%.