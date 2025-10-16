Germania vizează creșterea vârstei de pensionare de la 65 de ani la 73 de ani

Cancelarul Merz vrea o creștere treptată a vârstei de pensionare, de la 65 de ani, la 73 de ani. Deja peste un milion de germani pensionați aleg să lucreze, din cauza veniturilor insuficiente. Declarația lui Merz a venit ca urmare a unor proiecții făcute de un grup de experți convocat în acest sens chiar de Ministerul german de Finanțe.

Aceștia au luat în calcul atât îmbătrânirea populației (creșterea speranței de viață), implicit creșterea numărului de pensionari, dar și stagnarea economiei, cu care Germania se confruntă deja de câțiva ani. Plata pensiilor a ajuns în acest an la aproape un sfert din bugetul federal.

Pentru a evita tulburările sociale aduse de exemplu în Franța de acest tip de reformă, Merz vrea o creștere nu numai îndelungată și treptată a vârstei de pensionare, ci și posibilitatea adaptării acesteia pe măsură ce speranța de viață crește. Astfel, pentru a ajunge de la 65 la 73 de ani, în 35 de ani, vârsta de pensionare ar trebui să crească anual cu trei luni. Dar tema creșterii vârstei de pensionare este puternic speculată de partidul AfD.

Încă de la instalarea ca prim-ministru, Friedrich Merz i-a avertizat pe germani că economia nu poate susține o săptămână de lucru de patru zile, oferind concomitent același nivel de protecție socială de acum. În prezent, cea mai ridicată vârstă de pensionare din Europa este reglementat în Danemarca, care va ajunge la 70 de ani până în 2040. Franța, Italia și Regatul Unit, își revizuiesc, de asemenea, vârstele de pensionare ca răspuns la îmbătrânirea populației.

Statisticile arată că un angajat german lucrează într-un an doar 1.343 de ore, față de o medie de 1.746 de ore pe an în restul țărilor OCDE. Potrivit The Telegraph, în ultimii zece ani, numărul germanilor care aleg să lucreze după vârsta de 67 de ani a crescut de la 660 de mii, la peste 1,05 milioane, în 2024.