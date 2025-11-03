Gheorghe Gonța: „Doamna Sandu, așa arată 100 mii lei, dar nu vă uitați la ei. I-am împrumutat pentru o oră. Eventual, pentru dvs. voi lua de la Gușan”

Jurnalistul Gheorghe Gonța a revenit cu un nou editorial, adresat președintei Maia Sandu, după ce aceasta i-ar fi cerut 100 de mii de lei despăgubiri pentru defăimare. „Nu vă uitați la ei ca și cum ar fi ai dumneavoastră. I-am luat pe o oră de la un amic care are un schimb valutar”, a declarat Gonța.

„Aici sunt 100.000 de lei, pe care dumneavoastră mi-i cereți drept despăgubire pentru prejudiciul moral pe care l-aș fi adus. Stimată doamnă președintă, onorat să primesc cererea dumneavoastră prealabilă. Nu e cu numele dumneavoastră, dar a avocatului care vă reprezintă, avocat care nu avea niciun fel de împuternicire să o semneze, dar asta este o altă întrebare.

Mai mult, legea prevede expres că statul și autoritățile publice nu pot intenta acțiuni cu privire la defăimare. Orice persoană are dreptul de a critica statul și autoritățile publice. Este o interdicție absolută, ce nu suferă derogări sau excepții. Deci, dumneavoastră, doamna Maia Sandu, nu aveți voie să vă adresați în judecată. Cererea nu poate fi examinată de către instanța de judecată și urmează să fie scoasă de pe rol. Cel puțin așa spune legea.

Articolul 9 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, mai exact. Avocatul dumneavoastră ar fi trebuit să vă comunice. Vă înțeleg, se teme și el, probabil, de vettingul care îl așteaptă. Ceea ce faceți dumneavoastră, doamna președinte Maia Sandu, se numește cenzură. Cenzura presei și ea se pedepsește penal”, a spus jurnalistului.

Gonța a menționat că acești bani i-ar fi împrumutat de la un prieten, iar după filmare va merge să îi restituie.

„Post scriptum: acești bani i-am împrumutat azi pentru o oră de la un amic care deține un schimb valutar într-unul dintre sectoarele Chișinăului. Imediat când se încheie filmarea, merg să-i restitui. Așa că, doamna Sandu, nu vă uitați la acești bani de parcă deja ar fi ai dumneavoastră.

Eu v-am mai spus, dacă voi pierde procesul pe care îl declanșați, iar instanța va stabili inclusiv să vă dau 100.000 lei, banii îi voi lua cu împrumut, fie de la Vladimir Plahotniuc, fie de la Ilan Șor, fie de la Gușan, dacă mergem în contextul editorialului cu pricina. Dar eu nu voi pierde procesul. Așa că, vorba aia, banii altora nu au greutate, dar nici rușine”, a declarat Gonța.