Gheorghe Hagi revine la națională după 25 de ani. „Regele” preia oficial conducerea selecționata României

Naționala României are un nou selecționer. Gheorghe Hagi a fost prezentat oficial de Federația Română de Fotbal, marcând revenirea sa la cârma echipei naționale după aproape un sfert de secol.

Fostul internațional a vorbit despre responsabilitatea funcției și obiectivele pe care le are în noul său mandat.

“O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, așa cum am făcut-o ca jucător. Sper s-o fac și ca antrenor, pentru că tot ce contează e să performezi, să ai succes. Să fac o țară fericită, suporterii să fie fericiți cu fotbalul pe care îl jucăm. Noi trebuie să știm să atacăm și să ne apărăm foarte bine”, a spus Hagi.

Noul selecționer a anunțat și principalele criterii pe baza cărora va construi echipa națională.

“Numărul unu, din punctul meu de vedere, e ca jucătorii să aibă experiență internațională. Pentru că ne luptăm cu cei mai buni, automat trebuie să ai jucători europeni. Criteriul numărul 2 – cei mai buni din România”, a adăugat noul selecționer.

Federația Română de Fotbal i-a stabilit ca prim obiectiv câștigarea grupei din Liga B a Ligii Națiunilor și promovarea în eșalonul superior. România va evolua într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Herțegovina și Suedia. Până atunci, Hagi va debuta pe banca tehnică în două partide amicale: pe 2 iunie, în deplasare cu Georgia, și pe 6 iunie, la București, împotriva Țării Galilor.

În cariera de antrenor, Gheorghe Hagi a pregătit formații precum Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua și Viitorul Constanța (actualul Farul), cu care a câștigat două titluri de campion, precum și Cupa și Supercupa României.